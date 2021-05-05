Экономист увидел в иске экологов против «Северного потока — 2» след США

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Открытая война против «Северного потока — 2» финансируется из военного бюджета Соединенных Штатов Америки. Скорее всего, немецкая природоохранная неправительственная организация NABU является союзником американского Госдепа. Так считает эксперт в области внешних связей и корпоративных коммуникаций, экономист Андрей Лобода.

Ранее стало известно, что NABU подала в суд Гамбурга иск против возведения российского газопровода. Как заявили немецкие экологи, разрешение на строительство «Северного потока — 2» приостановлено. Эта остановка действует до конца мая.

По словам Андрея Лободы, пауза в рамках возведения газопровода на участке в Германии не продлится даже до конца мая.

— Излишнее администрирование окончательного этапа строительства «Северного потока — 2» со стороны немецких регуляторов в настоящее время выглядит нелепой ангажированностью, однако полностью отвечает букве законодательства Германии, — пояснил Лобода.

Как подчеркнул эксперт, в настоящее время осталось проложить всего около 90 километров трубопровода в датских водах, а в немецкой акватории Балтики — менее 30 километров. Эксперт считает, что по плану выполнения работ на немецком участке моря прокладка должна была стартовать не ранее июня, так как сначала нужно достроить датский участок, отмечает ФАН. Как пояснил экономист, новость о приостановке строительства является лишь очередной информационной атакой на потенциально крупный проект между Россией и Евросоюзом.

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