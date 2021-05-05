МЧС предупредило москвичей о ветре с порывами до 20 метров в секунду 6 мая

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В четверг, 6 мая, в столице ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве в среду, 5 мая.

Уточняется, что представляющее опасность природное явление прогнозируется с полудня до вечера 6 мая.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением фронтальной зоны в период с 12 до 20 часов 6 мая в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами до 15–20 метров в секунду, — цитирует текст сообщения МЧС РИА Новости.

В ведомстве порекомендовали жителям города обходить шаткие конструкции на безопасном расстоянии, а автомобилистам держать на дороге увеличенную дистанцию.

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