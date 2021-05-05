Страны G7 заявили о необходимости стабильных отношений с Россией

Фото: Twitter / G7 Canada‏

Страны «Группы семи» (G7) выступают за стабильные отношения с Россией. Об этом в среду, 5 мая, говорится в совместном коммюнике глав МИД членов группы.

Отмечается, что члены G7 готовы сотрудничать с Россией в вопросах экологии, экономики, контроля вооружений, а также при решении задач регионального характера и «глобальных вызовов». Однако при этом в отношении России все также будет проводиться политика сдерживания.

— Тем не менее мы продолжим наращивать наши коллективные возможности по сдерживанию поведения России, которое угрожает сложившейся международной системе, в том числе в киберсреде и в области дезинформации, — цитирует тест заявления РИА Новости.

Ранее на саммите G7 в Лондоне власти Британии заявили, что действия российской стороны на границе с Украиной являются «пагубными». В свою очередь глава МИД Японии отметил, что государства должны принимать «солидарные действия» в отношении России.

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