Российский школьник воссоздал памятник «Родина‑мать зовет!» в Minecraft

Фото: Елена Горбачева / Вечерняя Москва

Российский школьник построил в компьютерной игре Minecraft монумент «Родина‑мать зовет!». Об этом стало известно в среду, 5 мая.

Ученик четвертого класса одной из смоленских школ Михаил Г. рассказал, что часто путешествует с родителями по России. В одной из поездок он побывал с семьей в Волгограде, где и увидел памятник героям Сталинградской битвы.

— Он (монумент «Родина‑мать зовет!» — прим. «ВМ») был очень большим и величественным. Поэтому я и решил к 9 Мая построить его в своей любимой игре Minecraft, — цитирует слова мальчика портал cybersport.ru.

Уточняется, что Михаилу помогло воплотить идею в жизнь Российское движение школьников.

Напомним, скульптура «Родина-мать зовет!» располагается в Волгограде на Мамаевом кургане. Она является центральным памятником архитектурного ансамбля «Героям Сталинградской битвы».

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