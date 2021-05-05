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Власти Мексики назвали причину обрушения метромоста
Фото: twitter.com/XHNews

Власти Мексики назвали причину обрушения метромоста

Татьяна Плотникова

Происшествия

Структурный дефект конструкции эстакады метро в Мехико стал причиной её обрушения. Об этом заявил министр общественных работ города Хесус Антонио Эстева.

— Ясно, что это был структурный дефект элементов, в данном случае — металлических конструкций, это металлические балки со сборными железобетонными элементами в верхней части, — цитирует министра РИА Новости.

Напомним, инцидент произошел во вторник, 4 мая, на юго-востоке столицы Мексики. Метромост вместе с поездом обрушился в районе станций «Оливос» и «Тесонко». В результате аварии погибли 25 человек.

В посольстве РФ сообщили, что данных о пострадавших при обрушении метромоста в Мехико россиянах нет.

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