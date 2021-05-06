Профилактику Вечного огня в Москве проведут в преддверии Дня Победы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Филёвская линия, метро Александровский сад Карта всех событий

Традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду состоится в четверг, 6 мая. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Отмечается, что профилактика будет длиться около 40 минут.

Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону. Также будут тщательно проверены три запальника горелки. При необходимости в конструкции заменят платиновую спираль.

Сам огонь на время работ будет перенесен на временную горелку.

Подобная профилактика проводится раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

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