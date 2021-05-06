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«Резко менять режим нельзя»: как после майских безопасно похудеть к лету
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

«Резко менять режим нельзя»: как после майских безопасно похудеть к лету

Юлия Евграфова

Общество

После пышных майских застолий резко менять режим нельзя. Необходимо планомерно переходить на правильный рацион и начинать тренироваться. Первым делом россиянам стоит отказаться от алкоголя, жирной и жареной пищи. Об этом «ВМ» рассказала персональный тренер и диетолог Надежда Сенькова.

— В основном планомерный переход к нормальному питанию занимает около недели. Сначала человек меняет завтрак на полезный, потом ужин, после — обед. Можно помогать себе микро- и макроэлементами, витаминами, бадами, если нет противопоказаний. Сейчас у многих авитаминоз, поэтому рекомендую витамин D, а также B и С. Это необходимые вещества в процессе восстановления организма в период пандемии, — пояснила эксперт.

По словам тренера, многие россияне, желая привести тело в форму, максимально убирают их рациона жиры. А это, по мнению Сеньковой, очень важные вещества. Поэтому собеседница «ВМ» посоветовала не отказываться от полезных жиров — это льняное и оливковое масло, орехи, жирная рыба.

Помимо правильного питания, жителям нашей страны стоит постепенно переходить на тренировки. По мнению персонального тренера, начать нужно с длинных прогулок, ходьбы, зарядки. При этом физическим нагрузкам необходимо уделять не меньше 40 минут в день. Как пояснила эксперт, первое время россияне могут чувствовать дискомфорт в теле. Это связано с привыканием организма к новым нагрузкам.

— К лету мы не набираем вес, а хотим более подтянутое тело. Поэтому большинство тренировок направлено на функциональную проработку всех мышц. В основном это занятия с собственным весом, уличные тренировки. Самый минимальный набор — 20-минутная утренняя гимнастика, состоящая из упражнений на все части тела. И базовые занятия три раза в неделю, можно включать пробежки и активный отдых, велопрогулки, танцы — кому что нравится, — дополнила персональный тренер и диетолог.

Стоит отметить, что добавление ежедневной силовой нагрузки — это не повод больше есть. Питание и тренировки должны взаимодополнять друг друга, — заключила Сенькова.

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