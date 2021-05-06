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Соседи рассказали подробности о жизни девушки-блогера, погибшей под Екатеринбургом
Фото: Instagram.com/kris_zhuravleva_

Соседи рассказали подробности о жизни девушки-блогера, погибшей под Екатеринбургом

Юлия Павлушова

Происшествия

Жители поселка Первомайский в Свердловской области рассказали о погибшей Instagram-блогерше Кристине Журавлевой, которая вела блог о красоте и стиле. Тело девушки нашли в лесном массиве в середине апреля.

Соседи охарактеризовали Кристину Журавлеву как доброжелательную девушку. Вместе с тем они отметили, что блогер и ее супруг практически ни с кем не контактировали и вели неприметный образ жизни. Также соседи не видели, чтобы влюбленные ссорились.

— Если бы что-то было, то уже весь поселок бы знал. А за дверьми-то не видно, — цитирует одного из местных жителей портал Екатеринбург онлайн.

Недавно в поселок приезжали полицейские. По словам жителей Первомайского, с ними был муж Журавлевой, закованный в наручники.

Напомним, в окрестностях Екатеринбурга в лесном массиве было найдено тело блогерши Кристины Журавлевой. 28-летняя девушка вела блог о стиле и красоте в Instagram, у нее были десятки тысяч подписчиков. Известно, что недавно она перестала вести свои страницы в социальных сетях, а связь с ней пропала. Причины смерти 28-летний девушки неизвестны. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ее гибели.

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