Станцию метро «Смоленская» планируют открыть после реконструкции в конце июня

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Россия, Москва, метро Смоленская Карта всех событий

Станцию «Смоленская» Арбатско-Покровской линии Московского метро планируют открыть после реконструкции в конце июня текущего года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Он отметил, что станция «Смоленская» является одной из самых красивых в Московском метрополитене.

— Было принято решение восстановить по архивным чертежам все детали интерьера. В конце июня мы рассчитываем, что станция уже откроется, — цитирует заммэра агентство городских новостей «Москва».

Напомним, станция «Смоленская» Арбатско-Покровской линии была закрыта для замены эскалаторов и капитального ремонта вестибюля в феврале 2020 года.

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