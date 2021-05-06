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Директор гида Michelin отметил высокий потенциал ресторанного бизнеса Москвы
Фото: pixabay.com

Директор гида Michelin отметил высокий потенциал ресторанного бизнеса Москвы

Юлия Павлушова

Город

Москва достойна попасть в ведущий гастрономический рейтинг мира и светиться на карте как одна из кулинарных столиц планеты. Об этом заявил международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек.

На брифинге по подготовке первого путеводителя Michelin 2021 года по московским ресторанамон отметил, что эксперты наблюдают устойчивое развитие этого бизнеса в городе. Появляются новые заведения, чьи кухня и концепция заслуживают звезд Michelin.

— Москва по праву заслуживает того, чтобы светиться на карте как одна из кулинарных столиц нашей планеты, — отметил Гвендаль Пулленек.

Уточняется, что Россия станет 33-й страной, где выпускается гид Michelin, а Москва первым городом СНГ, где есть рестораны, отмеченные звездами рейтинга.

Ранее в Москве открылись летние веранды.

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