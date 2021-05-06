Останкинская башня в Москве покажет световое представление в честь Дня Победы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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Световое представление, посвященное Дню Победы, покажет Останкинская башня с 8 по 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) в четверг, 6 мая.

— С 20:00 до 00:00 на десять минут в начале каждого часа телебашня будет демонстрировать световые эффекты, создаваемые 550 источниками света, — рассказали в организации.

Отмечается, что лучи света будет видно почти из любого места в городе. Для этого на башню установили 12 зенитных прожекторов мощностью семь киловатт, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что флаг России на вершине Останкинской башни обновили в честь Дня Победы.

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