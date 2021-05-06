Спасатели МАЦ доставили на вертолете в больницу мужчину из Новой Москвы

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Россия, Москва, поселение Щаповское, село Ознобишино Карта всех событий

Спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировали человека в Новой Москве. Об этом сообщила начальник отдела информационного обеспечения деятельности ГКУ МАЦ Наталия Арнаут в четверг, 6 мая.

— По предварительным данным, в деревне Ознобишино мужчину придавило кузовом автомобиля. На машине скорой помощи пострадавшего доставили на вертолетную площадку Щапово и передали авиамедицинской бригаде, — рассказала представитель ведомства.

Отмечается, что мужчину доставили на вертолете в одну из больниц Москвы.

Ранее сообщалось о том, что москвич перерезал страховочный трос альпинисту во время выполнения работ в пятиэтажке.

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