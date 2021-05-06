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Владельца здания гостиницы «Вечный зов» арестовали после смертельного пожара
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Владельца здания гостиницы «Вечный зов» арестовали после смертельного пожара

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, 6-я Кожуховская улица, 26 Карта всех событий

Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца владельца здания гостиницы «Вечный зов» Татьяну Вербицкую, где случился смертельный пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 6 мая.

Отмечается, что арест продлится до 4 июля. Дело возбуждено по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, ночью 4 апреля в отеле на северо-востоке столицы произошло возгорание по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Оно происходило на первом этаже и частично в коридоре. На момент пожара внутри здания находились 305 человек, которых оперативно эвакуировали спасатели. Двое человек погибли, еще девять были госпитализированы в медицинские учреждения. Среди госпитализированных — четверо детей.

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