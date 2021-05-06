Владельца здания гостиницы «Вечный зов» арестовали после смертельного пожара
Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца владельца здания гостиницы «Вечный зов» Татьяну Вербицкую, где случился смертельный пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 6 мая.
Отмечается, что арест продлится до 4 июля. Дело возбуждено по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Напомним, ночью 4 апреля в отеле на северо-востоке столицы произошло возгорание по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Оно происходило на первом этаже и частично в коридоре. На момент пожара внутри здания находились 305 человек, которых оперативно эвакуировали спасатели. Двое человек погибли, еще девять были госпитализированы в медицинские учреждения. Среди госпитализированных — четверо детей.
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