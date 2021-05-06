Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Народный проспект, 5 Карта всех событий

Роспотребнадзор опечатал пищеблок второго здания гостиницы «Вечный зов» в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в четверг, 6 мая.

— Проведены проверочные мероприятия в отношении второго здания гостиницы «Вечный зов» (Народный проспект, 5) в Восточном административном округе, куда были перевезены группы детей после пожара. При проведении проверки установлены грубые нарушения санитарных норм и правил в пищеблоке гостиницы, — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Напомним, ночью 4 апреля в отеле на северо-востоке столицы произошло возгорание по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Оно происходило на первом этаже и частично в коридоре. На момент пожара внутри здания находились 305 человек, которых оперативно эвакуировали спасатели. Двое человек погибли, еще девять были госпитализированы в медицинские учреждения. Среди госпитализированных — четверо детей.

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