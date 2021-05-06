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Выходы со станций метро в центре Москвы закроют для репетиции парада Победы 7 мая
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Выходы со станций метро в центре Москвы закроют для репетиции парада Победы 7 мая

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, метро Площадь Революции Карта всех событий

Станции метро в центре Москвы будут работать только на вход и пересадку пассажиров во время генеральной репетиции парада Победы в пятницу, 7 мая. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что с 05:30 и до конца репетиции на Красной площади ограничения затронут работу станций метро «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина», которая будет работать только на пересадку.

Кроме того, будут изменены движение автомобилей и маршруты наземного транспорта, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее Сергей Шойгу отчитался перед Владимиром Путиным о подготовке к параду Победы.

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