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Путин заявил, что надежность вакцины Moderna станет понятна через десять лет
Фото: Администрация президента РФ

Путин заявил, что надежность вакцины Moderna станет понятна через десять лет

Кирилл Николаев

Здоровье

Возможная надежность американской вакцины от коронавирусной инфекции Moderna станет понятна лишь через десять лет. Об этом в четверг, 6 мая, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

Глава государства процитировал слова российских специалистов и коллег из США, которые считают, что этот американский препарат будет очень современным и инновационным.

— Правда, будет ли это так на самом деле, будет понятно только лет через десять после многолетнего применения и анализа результатов, — цитирует Путина ТАСС.

Он подчеркнул, что российские препараты основаны на технологиях, которые применялись десятилетиями. В настоящее время российские вакцины являются надежными.

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