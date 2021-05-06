Путин заявил, что надежность вакцины Moderna станет понятна через десять лет

Фото: Администрация президента РФ

Возможная надежность американской вакцины от коронавирусной инфекции Moderna станет понятна лишь через десять лет. Об этом в четверг, 6 мая, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

Глава государства процитировал слова российских специалистов и коллег из США, которые считают, что этот американский препарат будет очень современным и инновационным.

— Правда, будет ли это так на самом деле, будет понятно только лет через десять после многолетнего применения и анализа результатов, — цитирует Путина ТАСС.

Он подчеркнул, что российские препараты основаны на технологиях, которые применялись десятилетиями. В настоящее время российские вакцины являются надежными.

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