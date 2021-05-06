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СМИ: Муж бьюти-блогера из Екатеринбурга признался в ее убийстве
Фото: Instagram.com/kris_zhuravleva_

СМИ: Муж бьюти-блогера из Екатеринбурга признался в ее убийстве

Кирилл Николаев

Происшествия

Муж бьюти-блогера Кристины Журавлевой из Екатеринбурга признался в ее убийстве. Об этом изданию «СтарХит» сообщил источник в правоохранительных органах.

Супруг девушки был главным подозреваемым. Когда Журавлева перестала выходить на связь, муж врал о месте ее нахождения. Он заявлял, что жена якобы просто уехала из-за семейной ссоры.

Пока вина супруга блогера не доказана, но эта версия считается основной. Тем не менее, полицейские рассматривают и другие варианты развития событий.

Напомним, в окрестностях Екатеринбурга в лесном массиве было найдено тело блогерши Кристины Журавлевой. 28-летняя девушка вела блог о стиле и красоте в Instagram, у нее были десятки тысяч подписчиков. Известно, что недавно она перестала вести свои страницы в социальных сетях, а связь с ней пропала. Причины смерти 28-летний девушки неизвестны. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ее гибели.

Читайте также: Соседи рассказали подробности о жизни девушки-блогера, погибшей под Екатеринбургом

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