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Москвич пришел на свидание с девушкой и лишился денег
Фото: moscow-live

Москвич пришел на свидание с девушкой и лишился денег

Кирилл Николаев

Происшествия

Сотрудники столичной полиции задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на жителя столицы, который пришел на свидание с девушкой. Об этом сообщает МВД Медиа со ссылкой на пресс-службу МВД России по Москве.

Отмечается, что 20-летний молодой человек познакомился с девушкой в интернете. Они договорились встретиться на улице Минусинская, однако вместо девушки пришли двое мужчин. Они избили москвича, отобрали телефон и деньги. Общая сумма ущерба составила более семи тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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