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Мужчина открыл стрельбу по сотруднику Росгвардии в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Мужчина открыл стрельбу по сотруднику Росгвардии в Москве

Иван Юминов

Происшествия

Мужчина несколько раз выстрелил в сотрудника Росгвардии в столице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве в четверг, 6 мая.

Инцидент произошел в одном из торговых центров города. Росгвардейцев вызвал охранник заведения из-за того, что бывший работник центра отказывался покинуть здание. Мужчина был в неадекватном состоянии, а при задержании злоумышленник попытался оказать сопротивление.

После этого он достал пистолет и сделал несколько выстрелов, вследствие чего его сразу задержали, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что жителя Подмосковья подозревают в убийстве друзей во время застолья.

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стрельбазадержаниеРосгвардия
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