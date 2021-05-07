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РФ и ФРГ обменялись данными о геноциде в Жестяной Горке в годы войны
Фото: Пресс-служба Совфеда

РФ и ФРГ обменялись данными о геноциде в Жестяной Горке в годы войны

Полина Долганова

Внешняя политика

Компетентные органы Федеративной Республики Германия и России не нашли свидетельств о том, что кто-либо из карателей, которые принимали участие в геноциде гражданского населения в деревне Жестяная Горка в 1941–1943 годах, до сих пор жив. Запрос о правовой помощи на данный момент находится в работе. Об этом рассказал старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в немецком Людвигсбурге Томас Вилл.

По его словам, Следком РФ направил в Германию различные документы о преступлениях в Жестяной Горке, однако из бумаг не удалось выудить никакой новой информации о живущих по сей день карателях.

— Мы также передали в Москву имеющиеся здесь материалы, — добавил Вилл.

Напомним, в мае 2019 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касалось периода с 1941 по 1943 год и территориально охватывало деревню Жестяная Горка и село Черное. Каратели уничтожили в этой местности тысячи мирных жителей, останки которых были захоронены в котлованах, сообщает РИА Новости.

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уголовное дело о геноцидеРоссияГермания
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