Пациенты поликлиник Москвы смогут на месте распечатать электронные рецепты с QR-кодом

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

У пациентов столичных поликлиник появилась возможность распечатывать льготные рецепты с QR-кодом в информационном киоске в медучреждении.

Для получения электронного кода льготного рецепта на талоне необходимо отсканировать свой страховой полис в информационном киоске, выбрать нужный рецепт и отправить его на печать. Распечатанный талон можно предъявить в аптеке так же, как и классический рецепт, а фармацевт подберет все необходимые лекарства.

До февраля текущего года врачи выписывали бумажные рецепты для пациентов. Теперь рецепт оформляется в электронном виде и заверяется электронной подписью, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, ранее стало известно, что данные о новорожденных стали доступны в электронных медицинских картах московских поликлиник. Также в Москве был автоматизирован процесс патронажа новорожденных медсестрами.

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