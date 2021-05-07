Лукашенко объявил о создании в Белоруссии собственной вакцины от коронавируса

Фото: president.gov.by

Белоруссия разработала собственную вакцину от COVID-19. Об этом в пятницу, 7 мая, заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, Белоруссия получила свою вакцину «в пробирке». Она, по словам Лукашенко, отличается от той, которую республика покупала до настоящего момента.

— Как врачи называют, (получили) живую вакцину, — цитирует главу государства «БелТа».

Политик также отметил отсутствие гарантии, что нынешние препараты смогут защищать от новых мутаций вируса в будущем.

По его словам, Белоруссия «не торопится» и будет наблюдать за изменениями болезни и далее.

Напомним, 1 апреля текущего года Александр Лукашенко подписал документ, разрешающий создание вакцины от коронавирусной инфекции на территории Белоруссии в 2021–2023 годах.

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