«Тепла не ощутим»: синоптик пообещала ненастье в Москве 8 мая

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В канун Дня Победы в Москве ожидается некомфортная погода, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. Она рассказала «ВМ», с чем связано предстоящее ухудшение метеорологических условий.

По словам синоптика, 8 мая, в субботу, погода будет ненастной из-за прихода нового атлантического циклона. С собой он принесет тепло, но также дожди, из-за чего «тепла мы не ощутим».

— Дождь начнется во второй половине ближайшей ночи (с 7 на 8 мая — прим. «ВМ») и продлится завтра почти весь день. Выпадет ориентировочно от 7 до 14 миллиметров осадков. Это около 20 процентов от месячной нормы (51 миллиметр), — прогнозирует собеседница издания.

Одного дождя ненастью будет мало: к нему присоединится сильный ветер, ожидает Позднякова. По ее словам, местами порывы будут достигать 13–17 метров в секунду.

— В целом ожидается довольно холодная, некомфортная погода с высокой влажностью, — заключила метеоролог.

Она добавила, что 8 мая температура вряд ли поднимется выше десяти градусов тепла.

Читайте также: «До 24 градусов»: Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России в первый рабочий день