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Южный речной вокзал Москвы обновят в 2022 году
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Южный речной вокзал Москвы обновят в 2022 году

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Южный речной вокзал Карта всех событий

Масштабная реконструкция территории Южного речного вокзала началась в столице. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Объект станет полноценным транспортным узлом города и популярным местом отдыха. Причал и здание Южного вокзала отреставрируют, обустроят на его территории зону отдыха с велодорожками. Рядом появится общественно-деловая застройка с торговыми центрами и ресторанами.

Уточняется, что работы планируют завершить ко Дню города в 2022 году.

Добираться до вокзала станет удобнее. Через затон Новинки построят два пешеходных моста, которые свяжут новые дома на территории бывшей промзоны ЗИЛ со строящимися жилыми комплексами на противоположном берегу, технопарком и «Островом Мечты».

Ранее сообщалось, что Северный речной вокзал получил награду международного конкурса A'Design Awards.

Читайте также: Две тысячи пассажиров отправились в круизное путешествие с Северного речного вокзала

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