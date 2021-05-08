Число погибших при крушении метромоста в Мехико достигло 26 человек

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Число погибших в результате крушения метромоста в Мехико достигло 26 человек. Об этом в субботу, 8 мая, заявили в правительстве города.

Отмечается, что в больницах остаются 33 человека. Врачи выписали 53 пациента, местонахождение еще одного человека остается неизвестным, сообщает РИА Новости.

Напомним, инцидент произошел во вторник, 4 мая, на юго-востоке столицы Мексики. Метромост вместе с поездом обрушился в районе станций «Оливос» и «Тесонко». В посольстве Российской Федерации сообщили, что данных о пострадавших при обрушении метромоста россиянах нет.

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