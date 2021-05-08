Участок Таганско-Краснопресненской линии метро закрыли из-за человека на пути
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На Таганско-Краснопресненской линии столичного метро нет движения поездов на южном участке из-за падения человека на пути. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в субботу, 8 мая.
Уточняется, что составы перестали курсировать от станции «Текстильщики» до станции «Таганская».
— В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — говорится в сообщении.
О состоянии пострадавшего пока не сообщается.
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