Участок Таганско-Краснопресненской линии метро закрыли из-за человека на пути

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На Таганско-Краснопресненской линии столичного метро нет движения поездов на южном участке из-за падения человека на пути. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в субботу, 8 мая.

Уточняется, что составы перестали курсировать от станции «Текстильщики» до станции «Таганская».

— В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — говорится в сообщении.

О состоянии пострадавшего пока не сообщается.

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