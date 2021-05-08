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Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановили
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановили

Виктория Родимкина

Транспорт
Россия, Москва, улица Большие КаменщикиКарта всех событий

В столице восстановили движение на Таганско-Краснопресненской линии метро после инцидента с падением человека на пути. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в субботу, 8 мая.

— Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и вводится в график, — уточнили в дептрансе.

Ранее сообщалось, что участок фиолетовой ветки метро был закрыт из-за человека на пути. Движения поездов не было от станции «Текстильщики» до станции «Таганская».

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