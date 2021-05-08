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Российский комплекс «Окно-М» зафиксировал повышение космической активности
Фото: Pixabay

Российский комплекс «Окно-М» зафиксировал повышение космической активности

Евгения Владимирова

Общество

Министерство обороны РФ сообщило о росте космической деятельности в 2021 году. Российский оптико-электронный комплекс «Окно-М» зафиксировал движение 30 тысяч космических объектов. Об этом в ведомстве сообщили в субботу, 8 мая.

— Российский оптико-электронный комплекс обнаружения космических объектов «Окно-М», расположенный в Таджикистане в горах Санглок (горная система Памир) на высоте 2200 метров над уровнем моря, за четыре месяца 2021 года обеспечил контроль движения около 30 000 космических объектов, — отметили в Минобороны.

По данным ведомства, в прошлом году «Окно-М» зафиксировал движение 25 тысяч космических тел.

Комплекс позволяет контролировать космические объекты на орбитах в диапазоне высот от 120 до 50 тысяч километров. Данная установка способна обнаружить объект размером с теннисный мяч на максимальной дальности, сообщается на официальном сайте Министерства обороны.

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Министерство обороны РФКосмосизучение космоса
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