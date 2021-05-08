Фасад дома Кальмеера в Москве капитально отремонтируют

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Поварская улица, 20 Карта всех событий

До конца текущего года будет отремонтирован фасад дома 20 на Поварской улице, который был построен в 1914 году известным столичным адвокатом Иосифом Кальмеером для представителей искусства.

Проект шестиэтажного здания в неоклассическом стиле разработал легендарный архитектор того времени ВалентинДубовский.

Его первый и второй этажи облицованы камнем. Крупный антаблемент поддерживают несколько полуколонн. Двухколонный портик-лоджия увенчан в центральной части нишей-раковиной. Эркеры на этажах со второго по пятый расположены симметрично центральному входу. Над окнами шестого этажа разместились скульптурные композиции.

Потолки в здании оригинальным орнаментом расписал художник Игнатий Нивинский. Он же приложил руку к оформлению пышной парадной и всех интерьеров с лепниной и мраморными колоннами. Дом искусства воплотил в себе буйство эклектики, соединив европейское Средневековье, Древний Египет и греческую античность.

После того как в 1918 году Иосиф Кальмеер был арестован и расстрелян, дом национализировали. Просторные квартиры трансформировались в коммуналки для рабочего класса. Новые обитатели значительно повредили буржуазные интерьеры здания, большая часть из которых была утеряна. Те же, которым удалось уцелеть — в парадной и в нескольких квартирах — восстановили и отреставрировали после признания здания объектом культурного наследия.

После революции в цокольном этаже дома располагались мастерские Театра Московского губернского совета профсоюзов. В 1938 году они легли в основу Театра имени Моссовета. Через полвека в полуподвал переехала «Школа драматического искусства» под руководством режиссера Анатолия Васильева.

Более 40 лет в здании размещается мастерская театрального художника Бориса Мессерера.

В доме на Поварской в разное время побывали Федерико Феллини, Булат Окуджава и Владимир Высоцкий, а поэтесса Белла Ахмадулина посвятила этому дому стихи.

Ранее сообщалось, что доходный дом на Красной Пресне, где жил Маяковский, капитально отремонтируют.

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