СК начал проверку после падения годовалого ребенка из окна шестого этажа в Москве
Следственный комитет РФ по городу Москве проводит доследственную проверку по факту падения годовалого ребенка из окна квартиры, расположенной на шестом этаже жилого дома на улице Маршала Неделина в столице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что 8 мая 2021 года годовалый ребенок, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже жилого дома по улице Маршала Неделина. Его доставили в медицинское учреждение.
Известно, что ребенок 2020 года рождения воспитывается в многодетной семье. В момент трагедии в квартире находилась его мама. Согласно предварительным данным, в семье, где произошла трагедия, проживает еще шесть детей. Отмечается, что их жилищно-бытовые условия организованы ненадлежащим образом.
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