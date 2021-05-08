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СК начал проверку после падения годовалого ребенка из окна шестого этажа в Москве
Фото: СК РФ

СК начал проверку после падения годовалого ребенка из окна шестого этажа в Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, улица Маршала Неделина Карта всех событий

Следственный комитет РФ по городу Москве проводит доследственную проверку по факту падения годовалого ребенка из окна квартиры, расположенной на шестом этаже жилого дома на улице Маршала Неделина в столице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что 8 мая 2021 года годовалый ребенок, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже жилого дома по улице Маршала Неделина. Его доставили в медицинское учреждение.

Известно, что ребенок 2020 года рождения воспитывается в многодетной семье. В момент трагедии в квартире находилась его мама. Согласно предварительным данным, в семье, где произошла трагедия, проживает еще шесть детей. Отмечается, что их жилищно-бытовые условия организованы ненадлежащим образом.

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