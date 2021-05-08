Ветераны Великой Отечественной войны рассказали о своих уникальных достижениях

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Ветераны Великой Отечественной войны Иван Курбаков, Мария Колтакова и Борис Графов рассказали о своих уникальных рекордах, которые они ставят, несмотря на почетный возраст.

Например, Борис Графов на своем 92-м году жизни занимается банджи-джампингом. На его счету уже девять прыжков с высоты. Каждый из них составляет не менее 200 метров. В свою очередь Мария Колтакова к своим 99 годам установила 14 рекордов. Среди них управление различной военной техникой, а также проведение полета на симуляторе Су-34, отмечает RT.

В свою очередь 100-летний Иван Курбаков поставил рекорд, став самым возрастным водителем в Российской Федерации. Несмотря на свой возраст, он все равно подходит для управления машиной по всем параметрам.

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