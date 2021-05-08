Москвичам напомнили об ограничениях движения 9 мая в столице

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Звенигородское шоссе Карта всех событий

В связи с проведением парада Победы в воскресенье, 9 мая, в Москве часть улиц в центре города будет перекрыта, а также будут закрыты некоторые станции метро. Об этом напомнили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Так, в этот день будут перекрыты для автомобилистов центральные улицы, Звенигородское, Минское шоссе и части Садового кольца.

— С 05:30 до окончания парада на Красной площади станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а «Библиотека им. Ленина» — только на пересадку, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Кроме того, во время построения колонн техники по улице Тверской возможны ограничения выхода со станций «Маяковская», «Чеховская», «Тверская», «Пушкинская», «Лубянка» в сторону Никольской улицы, «Китай-город» в сторону Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда.

В сообщении отмечается, что с 5:30 до 22:00 на станции «Парк Победы» вестибюль № 1 (выходы 1–5) будет работать только на выход, а вестибюль № 2 (выход 6) только на вход. После 22:00 вестибюль продолжит работу в штатном режиме.

Также в центре и на северо-западе Москвы наземный транспорт будет курсировать по измененным маршрутам.

Узнать более подробную информацию обо всех изменениях движения и спланировать свой маршрут можно на портале «Московский транспорт» в специальном разделе, связанном с перекрытиями из-за парада.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, как изменится схема движения в столице 9 мая.

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