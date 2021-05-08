Стало известно время и место прощания с Владимиром Качаном

Фото: instagram.com/vladimirkachan.official

Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Качаном пройдет в среду, 12 мая. Об этом рассказал художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.

Как уточнил худрук театра, одним из основателей которого являлся Качан, церемония начнется в 12:00 в Большом зале театра.

Похоронят Владимира Качана на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.

Напомним, Владимир Качан скончался в пятницу, 7 мая, после коронавирусной инфекции. Артист не дожил до 74-летия 11 дней.

Читайте также: «Заболел и харахорился»: Иосиф Райхельгауз поделился воспоминаниями о Владимире Качане