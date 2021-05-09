Дава раскрыл свой главный источник финансов

Фото: instagram/dava_m

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой, блогер и рэпер Давид Манукян рассказал о своем основном источнике финансовых поступлений.

По утверждению Давы, он зарабатывает на инвестициях, поскольку «сейчас это приносит доход гораздо лучше», нежели блогерство или музыкальная деятельность.

При этом рэпер заявил, что равнодушен к разного рода наградам, а шоу-бизнес для него неважен.

— В детстве я мечтал об этом, а сейчас попробовал, посмотрел, и хватит. Я понял, что двигаюсь своей дорогой, стараюсь не лезть. Больше хочу кайфовать от коммуникации со зрителями, — рассказал Дава в интервью RU.TV.

Ранее сообщалось, что Давид Манукян создаст свое шоу «Красотка», где будет помогать девушкам пережить расставание и обрести уверенность в себе. Дава заявил, что перевоплощение участниц шоу послужит примером для других его подписчиц, которые находятся в подобной ситуации.

Читайте также: Рэпера Даву обвинили в безразличии к больной Бузовой