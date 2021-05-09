Иеромонах объяснил смысл Антипасхи

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Слово «Антипасха», обозначающее первое воскресенье после пасхального, не несет смысла противопоставления Пасхе. Об этом рассказал глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).

В 2021 году Антипасха, или Фомино воскресенье, приходится на 9 мая. Как рассказал накануне этого дня иеромонах Макарий, пришедшая из греческого языка приставка «анти» имеет достаточно широкий смысл, в том числе — «вместо» или «напротив».

— Антипасха — воскресение «напротив» пасхального то есть, первое воскресение после Пасхи, память апостола Фомы, — пояснил представитель церкви.

Согласно Евангелию, апостол Фома не присутствовал при явлении воскресшего Христа своим ученикам, и, узнав об этом, выразил сомнения в реальности чуда. Чтобы уверить своего ученика, Господь, явившись во второй раз апостолам, позволил Фоме прикоснуться к нему и к следам от ран на его руках.

Соответственно, Антипасха означает, что для апостола Фомы Пасха наступила неделей позже, рассказал иеромонах Макарий РИА Новости.

Ранее стало известно, что более 1,6 миллиона россиян приняли участие в праздновании Пасхи.

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