Более 1,6 миллиона россиян приняли участие в праздновании Пасхи

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Более 1,6 миллиона верующих приняли участие в праздновании Пасхи в ночь с 1 на 2 мая в России. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, во время крестных ходов не было выявлено нарушений. Всего в российских храмах и монастырях прошло более 11,8 тысячи торжественных богослужений.

Для обеспечения безопасности верующих во время мероприятий было привлечено более 47,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, проведение богослужений контролировали более семи тысяч сотрудников Росгвардии и добровольцы.

— Перед началом богослужений специалисты инженерно-досмотровых групп Росгвардии обследовали объекты религиозного культа, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что росгвардейцы также обеспечивали безопасность во время встречи Благодатного огня, прибывшего из Иерусалима, пишет ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой.

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