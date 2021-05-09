Обломки китайской ракеты-носителя упали в Индийский океан

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Обломки отработавшей ступени китайской ракеты «Чанчжэн-5Б» вошли в атмосферу Земли и упали в Индийский океан. Об этом сообщили в Китайской программе пилотируемых полетов в воскресенье, 9 мая.

Обломки ракеты-носителя вошли в атмосферу в 05:24 по московскому времени. Большая их часть сгорела, оставшиеся упали в воды Индийского океана.

Завершён неуправляемый сход с околоземной орбиты второй ступени ракеты-носителя Long March 5B



В воскресенье объект вошёл в атмосферу Земли и, по данным #АСПОСОКП, примерно в 05:30 мск прекратил существование над акваторией Индийского океана. pic.twitter.com/WZ8kV6RNEG — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 9, 2021

Ракета «Чанчжэн-5Б» 29 апреля доставила на орбиту базовый модуль китайской орбитальной пилотируемой станции «Тяньгун». Модуль стал самым крупным китайским космическим аппаратом. В нем будет организован центр контроля и управления, а также пространство для экипажа. В модуле также планируют проводить технологические эксперименты.

Китай собирается построить орбитальную станцию к 2022 году. Запуск запланирован на 2023 год.

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