Разбившийся в Татарстане самолет угнал пьяный пилот, чтобы прокатить подругу

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Разбившимся в Татарстане самолетом управлял пьяный пилот, который угнал воздушное судно из Альметьевского аэроклуба, чтобы прокатить свою подругу. Об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку около села Калейкина в Татарстане 9 мая в 12:54. В результате происшествия погибли два человека.

По предварительным данным, самолетом управлял 56-летний летчик Валерий Полонский, который совершил несанкционированный вылет, чтобы прокатить свою подругу. Уточняется, что пилот и его спутница могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

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