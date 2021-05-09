Песни военных лет исполнили на станции «Парк Победы» в честь 9 Мая

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, метро Парк Победы Карта всех событий

В День Победы, 9 мая, в аванзале станции столичного метро «Парк Победы» артисты театра и кино исполнили песни военных лет. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Мероприятие прошло в рамках акции «Синий платочек», которую проводят в метро Москвы. В ведомстве также отметили, что в День Победы на экранах метро будет показан ролик о подвиге женщин во время войны.

Кроме того, москвичи могут купить лимитированную карту «Тройка» от акции «Синий платочек». Уточняется, что тираж карты с новым дизайном составляет пять тысяч экземпляров.

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