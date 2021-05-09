Северный вестибюль станции «Братиславская» заработал в штатном режиме

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Россия, Москва, метро Братиславская Карта всех событий

Северный вестибюль станции «Братиславская» Люблинско-Дмитровской линии московского метро работает в штатном режиме после временного закрытия. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в столичном главке МВД РФ.

Вестибюль «Братиславской» временно закрыли в воскресенье, 9 мая. По требованию полиции 4–6 выходы станции не работали.

В ведомстве объяснили, что вестибюль «Братиславской» закрывали из-за обнаружения бесхозного предмета.

— После проверки выяснилось, что это вещи, забытые одним из пассажиров. Никакой общественной опасности они не представляют, — пояснили в МВД.

В настоящее время все входы и выходы со станции открыты, «Братиславская» работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что станции метро Москвы украсили тематическими плакатами ко Дню Победы.

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