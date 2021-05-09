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Северный вестибюль станции «Братиславская» закрыли по требованию полиции
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Северный вестибюль станции «Братиславская» закрыли по требованию полиции

Анастасия Волоснова

Транспорт
Россия, Москва, метро Братиславская Карта всех событий

Северный вестибюль станции «Братиславская» Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы временно закрыли в воскресенье, 9 мая. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Уточняется, что 4–6 выходы станции не будут работать по требованию полиции. Москвичей призвали пользоваться выходами 1–3 южного вестибюля «Братиславской».

Ранее сообщалось, что станции метро Москвы украсили тематическими плакатами ко Дню Победы.

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