Северный вестибюль станции «Братиславская» закрыли по требованию полиции
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Северный вестибюль станции «Братиславская» Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы временно закрыли в воскресенье, 9 мая. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Уточняется, что 4–6 выходы станции не будут работать по требованию полиции. Москвичей призвали пользоваться выходами 1–3 южного вестибюля «Братиславской».
Ранее сообщалось, что станции метро Москвы украсили тематическими плакатами ко Дню Победы.
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