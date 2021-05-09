Более трех тысяч открыток для ветеранов подписали в метро Москвы

Фото: Telegram-канал Дептранс Москвы

Более трех тысяч открыток для ветеранов подписали на стойках «Живое общение» в метро Москвы. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамент транспорта.

Акцию проводят в честь Дня Победы, 9 мая. Уточняется, что «Почта России» будет доставлять открытки москвичей в течение недели во все регионы России.

— Ветераны со всей страны получат ваши искренние слова благодарности за мирное небо над головой, героизм, мужество и благополучие нашей Родины, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на стойках в метро также раздали более шести тысяч георгиевских лент.

Ранее сообщалось, что песни военных лет исполнили на станции «Парк Победы» в честь 9 Мая.

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