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Американский историк перечислил расхожие мифы о Второй мировой войне
Фото: defense.gov / U. S. Department of Defense

Американский историк перечислил расхожие мифы о Второй мировой войне

Татьяна Плотникова

История

Историк американского Национального музея Второй мировой войны Роб Ситино рассказал, какими наиболее распространенными мифами окружены события данного исторического этапа.

По словам Ситино, вопреки расхожему мнению, занимавший тогда в США президентское кресло Франклин Рузвельт не был заранее осведомлен о готовящемся нападении японской авиации на американские военно-морскую и воздушную базы в окрестностях Перл-Харбор. Историк уверяет, что не существует ни одного документа, который смог бы подтвердить данную «безумную теорию заговора».

Американский историк также считает заблуждением мнение о том, что Эрвин Роммель был лучшим немецким генералом. Ситино полагает, что Роммель был плох в администрировании и совершенно не заботился о логистике. Об этом, в частности, свидетельствует провал задания предотвратить высадку в Нормандии.

Еще одним расхожим мифом Ситино назвал попытки возложить вину в поражении Германии во Второй мировой войне на плечи Адольфа Гитлера. Историк заявил, что «с удовольствием бы обвинил Гитлера во всем», но один человек не способен нести ответственность за каждое плохое решение, принятое немецкой армией.

Заблуждением Ситино считает и мнение о потенциальной способности Японии выиграть в войне, если бы ее самолетам удалось разбомбить американские нефтехранилища во время налета на Перл-Харбор.

Наконец, историк выразил мнение, что во Второй мировой войне не было переломных моментов, способных резко изменить ход истории, сообщает TIME.

Ранее в столичном Музее Победы представили новую энциклопедию о битве за Москву.

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