Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Новую энциклопедию о битве за Москву представят в Музее Победы 28 апреля
Фото: пресс-служба Музея Победы

Новую энциклопедию о битве за Москву представят в Музее Победы 28 апреля

Юлия Курганова

Культура
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В среду, 28 апреля, в Музее Победы пройдет презентация энциклопедии «93 дня битвы за Москву». Автором-составителем стал историк и писатель Игорь Красильников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В основу издания легли выдержки из мемуаров советских и немецких военачальников — Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Гейнца Гудриана, Федора фон Бока, Франца Гальдера, редкие исторические документы и малоизвестные или еще не введенные в научный оборот материалы, секретность с которых сняли в 2001–2012 годах.

Также в книге представлены документы Западного и Резервного фронтов Красной Армии, охватывающие период с 30 сентября по 31 декабря 1941 года.

Сборник «93 дня битвы за Москву» стал второй книгой серии «Документальная хроника Второй мировой войны», которую издает ООО «Газпром трансгаз Москва».

В рамках мероприятия Музею Победы передадут в дар экземпляр книги «93 дня битвы за Москву» с автографом писателя и гильзу с землей с полей Великой Отечественной войны.

Начало в 15:00, Зал Славы.

Читайте также: Главархив Москвы опубликовал биографии более 1,3 тысячи героев Советского Союза

музей ПобедыМосквабитва за Москву
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Город поддерживает застройщиков

Все мнения
О проекте
Читайте нас в