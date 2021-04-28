Новую энциклопедию о битве за Москву представят в Музее Победы 28 апреля

Фото: пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В среду, 28 апреля, в Музее Победы пройдет презентация энциклопедии «93 дня битвы за Москву». Автором-составителем стал историк и писатель Игорь Красильников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В основу издания легли выдержки из мемуаров советских и немецких военачальников — Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Гейнца Гудриана, Федора фон Бока, Франца Гальдера, редкие исторические документы и малоизвестные или еще не введенные в научный оборот материалы, секретность с которых сняли в 2001–2012 годах.

Также в книге представлены документы Западного и Резервного фронтов Красной Армии, охватывающие период с 30 сентября по 31 декабря 1941 года.

Сборник «93 дня битвы за Москву» стал второй книгой серии «Документальная хроника Второй мировой войны», которую издает ООО «Газпром трансгаз Москва».

В рамках мероприятия Музею Победы передадут в дар экземпляр книги «93 дня битвы за Москву» с автографом писателя и гильзу с землей с полей Великой Отечественной войны.

Начало в 15:00, Зал Славы.

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