«Ходил в школу с ведрами»: Дмитрий Лысенков рассказал о нелегком детстве
Актер Дмитрий Лысенков, известный по ролям в сериалах «ИП Пирогова» и «Вампиры средней полосы», рассказал, что его детство было «не очень сытое».
Лысенков вспомнил 1989 год, дефицит продуктов и талоны, когда «ничего нет, кроме макарон и маринованных патиссонов, ешь неделю, и нормально». Маленькому Дмитрию приходилось ходить в школу с ведрами — он «уносил то, что школьники не доели, пищевые отходы из школьной столовой», которые отдавали его семье как собачникам.
Лысенков признался, что в то время «даже собакам завидовал, потому что в пюре иногда попадалось и мясо». Актер отметил, что с тех пор презирает привередничество.
Комментируя свое участие в телевизионном проекте «Танцы со звездами», Дмитрий признался, что оказался там «из страха остаться без денег», подтвердив, что каждый эфир оплачивался отдельно, в зависимости от количества съемочных дней.
— Плюс профессиональный вызов. Ну и старшее поколение моей семьи я порадовал — бабушек, их сестер и братьев по разным линиям, — рассказал Лысенков в интервью «7Дней».
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