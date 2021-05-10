Ученые предложили выбирать космонавтов по анализу крови

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Исследователи из космического центра НАСА имени Джонсона разработали способ определения индивидуальной радиочувствительности членов экипажей космических миссий с помощью воздействия на пробы крови гамма-лучами.

Как указывают авторы методики, это показывает восприимчивость организма к космической радиации и позволяет дать прогноз, к какому уровню повреждения хромосом участников экспедиции может привести полет — с учетом того, что излучение на орбите Международной космической станции примерно в 200 раз превышает земное.

Американские исследователи изучили анализы крови 38 астронавтов в возрасте от 37 до 57 лет, побывавших на МКС в период с 2001 по 2013 годы. Пробы брали перед полетом и по завершении миссии. При этом сопоставлялось воздействие на кровь гамма-лучей в лабораторных условиях и космической радиации на МКС.

В зависимости от количества поврежденных хромосом после облучения в лаборатории для каждого астронавта строилась вычислительная модель, по которой определялась его индивидуальная радиочувствительность. Затем формировался прогноз, какое количество хромосом будет повреждено после полета.

Сравнение расчетных показателей с реальными, полученными после возвращения астронавтов на Землю, подтвердило высокую точность разработанной модели, утверждают ее создатели.

Российские эксперты неоднозначно восприняли предложение использовать данную методику при отборе кандидатов в космонавты. Так, член-корреспондент РАН, заведующая лабораторией «Клеточная физиология» Института медико-биологических проблем РАН Людмила Буравкова полагает, что данный способ можно применять для мониторинга состояния астронавтов перед полетами и для составления наиболее безопасного для здоровья графика экспедиций.

В свою очередь, старший научный сотрудник НМИЦПН имени В.П. Сербского Виктор Кохан отмечает, что для пребывания на МКС индивидуальная радиочувствительность не столь важна, так как эквивалентная доза облучения относительно невелика. При этом подбор космонавтов по индивидуальной радиочувствительности организма, а не по профессиональным и личностным качествам эксперт считает нецелесообразным, пишут «Известия».

Ранее астронавт НАСА сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon.

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