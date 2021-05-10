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Кипр ввел «коронапассы» для посещения общественных мест
Фото: Pixabay

Кипр ввел «коронапассы» для посещения общественных мест

Татьяна Плотникова

Общество

Власти Кипра вводят новую меру по борьбе с распространением коронавирусной инфекции — посещение общественных мер строго по предъявлении специального пропуска.

Чтобы посетить заведения общественного питания, магазины промтоваров, религиозные организации и иные общественные места, с 10 мая всем гражданам старше 12 лет необходим пропуск coronapass, подтверждающий, что его владелец не является носителем COVID-19. Основанием для получения «коронапасса» является отрицательный тест (действителен) в течение 72 часов, прививка хотя бы одной дозой вакцины не менее чем за три недели или справка о перенесенном заболевании коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Доступ на пляжи, уличные экскурсии и в зоопарки будет разрешен без предъявления «коронапасса», а чтобы остановиться в гостинице, пропуск понадобится.

При этом снимаются ограничения на количество выходов из дома в течение суток — в последние две недели разрешалось выходить только один раз, отправив уведомление на бесплатный телефонный номер.

Вместе с тем сохранится запрет на передвижение с 23:00 до 5:00, кроме поездок на работу и с работы либо обращения за неотложной медицинской помощью, сообщает агентство «Прайм»

Ранее стало известно, что Тунис введет локдаун из-за коронавируса на неделю.

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