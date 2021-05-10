Памятник Михаилу Кутузову отреставрируют в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Кутузовский проспект, 38с1 Карта всех событий

Реставрацию памятника Михаилу Кутузову проведут в Москве в 2022 году, к 210-летию Отечественной войны 1812 года. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Монумент расположен недалеко от музея «Кутузовская изба» по адресу Кутузовский проспект, дом 38. Уточняется, что памятник является объектом культурного наследия регионального значения.

В настоящее время эксперты ведут работы по составлению проекта реставрации.

— Специалисты приведут в порядок все элементы: устранят появившиеся дефекты, очистят поверхности и покроют их защитным составом, — пояснила Наталья Сергунина.

В свою очередь руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов подчеркнул, что специалисты проведут историко-архивные исследования для изучения особенностей памятника.

После необходимых мероприятий Мосгорнаследие выдаст разрешение на проведение реставрационных работ.

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