Памятник Михаилу Кутузову отреставрируют в Москве
Реставрацию памятника Михаилу Кутузову проведут в Москве в 2022 году, к 210-летию Отечественной войны 1812 года. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.
Монумент расположен недалеко от музея «Кутузовская изба» по адресу Кутузовский проспект, дом 38. Уточняется, что памятник является объектом культурного наследия регионального значения.
В настоящее время эксперты ведут работы по составлению проекта реставрации.
— Специалисты приведут в порядок все элементы: устранят появившиеся дефекты, очистят поверхности и покроют их защитным составом, — пояснила Наталья Сергунина.
В свою очередь руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов подчеркнул, что специалисты проведут историко-архивные исследования для изучения особенностей памятника.
После необходимых мероприятий Мосгорнаследие выдаст разрешение на проведение реставрационных работ.
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