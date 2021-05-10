Движение поездов временно прекращено на участке Калининской линии метро

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В столице на участке Калининской линии столичного метро временно прекращено движение поездов. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в понедельник, 10 мая.

Уточняется, что поезда перестали курсировать на участке от станции «Третьяковская» до станции «Марксистская». Это связано с проверкой инфраструктуры, добавили в дептрансе.

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