МВД сообщило, что мероприятия ко Дню Победы в России прошли без нарушений

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Нарушений на мероприятиях, которые прошли в России в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, не было допущено. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 10 мая.

По ее словам, за порядком 9 мая следили более 101 тысячи сотрудников полиции.

— Мероприятия проходили с учетом эпидемиологической обстановки. Принятыми мерами правонарушений не допущено, — сказала Ирина Волк.

Она отметила, что в День Победы в стране прошли свыше 8,5 тысячи массовых мероприятий. За соблюдением порядка следили полицейские, сотрудники Росгвардии и представители частных охранных организаций, уточняется на сайте МВД России.

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